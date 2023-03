Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

In der Zeit vom Dienstag, 21.03.2023, 20.30 Uhr bis zum Freitag, 24.03.2023, 10.00 Uhr wurden in der Johann-Sebastian-Bach-Straße und in der Emilienstraße zwei Fensterscheiben an zwei Wohngebäuden beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass die Beschädigungen mit einem Luftgewehr oder einer Softairpistole verursacht wurden. Die Kriminalpolizei in Eisenach hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen machen, welche sich in der Emilienstraße, der Johann-Sebastian-Bach-Straße, der Auffahrt der Bornstraße oder der Straße "Am Ofenstein" bis zum Abzweig der Emilienstraße in Eisenach aufgehalten haben? Zeugen sowie Bewohner der genannten Straßenabschnitte werden gebeten, ihre Gebäude nach ähnlichen Beschädigungen zu prüfen und sich im Fall einer Beschädigung bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 zu melden. (ah)

