POL-EL: Ringe - Zeugen nach Unfallflucht in der Kanalstraße gesucht

Aschendorf (ots) - In der Nacht zu Sonntag kam es in Aschendorf zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten zunächst, gewaltsam in eine Eisdiele an der "Dr.-Horstmann-Straße" einzudringen. Als der Versuch fehlschlug, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einer im selben Gebäude ansässigen Pizzeria und entwendeten Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich ...

