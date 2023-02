Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - 49-Jähriger bei Verkehrsunfall ums Leben gekommen

Emsbüren (ots)

Heute Nacht gegen 0.35 Uhr fuhr der 49-jährige Fahrer eines Mini Cooper auf der Drievorderner Straße aus Richtung Emsbüren in Richtung Nordhorn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch einen 42-jährigen Ersthelfer konnte der 49-Jährige aus seinem Fahrzeug befreit werden, bevor dieses in Flammen aufging und anschließend vollkommen ausbrannte. Der 49-Jährige verstirbt noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber waren vor Ort. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell