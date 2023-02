Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Festnahmen im Grenzraum

Rastatt/Rheinmünster (ots)

Die Beamten am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben gestern Morgen eine 18-jährige bulgarische Staatsangehörige verhaftet. Die Frau erschien zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Sofia(Bulgarien). Bei der Überprüfung ihrer Daten stellten die Beamten fest, dass die Frau noch eine Woche Dauerarrest aufgrund einer Ordnungswidrigkeit zu verbüßen hatte. Nach Rücksprache mit der zuständigen Jugendarrestanstalt wurde eine Geldstrafe in Höhe von 208,50 Euro vereinbart. Diese konnte vom Lebensgefährten der Frau bezahlt werden. Eine weitere Festnahme erfolgte gestern Abend am Bahnhof in Rastatt. Hier nahmen die Beamten einen 40-jährigen deutschen Staatsangehörigen fest. Gegen den Mann bestanden zwei Haftbefehle wegen Urkundenfälschung und Erschleichen von Leistungen. Er konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und wurde für 127 Tage in das Gefängnis gebracht.

