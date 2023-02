BPOLI-OG: Unbefugte Gleisüberquerung führt zu Sperrung der Rheintalbahn

Baden-Baden (ots) - Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern Nachmittag eine gesuchte Straftäterin verhaftet. Bei einer Kontrolle auf der Tank-und Rastanlage Baden-Baden, an der Autobahn 5, stellten die Beamten bei einer 23-jährigen rumänischen Staatsangehörigen einen Haftbefehl wegen Diebstahl fest. Die Frau konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und 25 Tage Gefängnis abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Saskia Fischer ...

mehr