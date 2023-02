BPOLI-OG: Festnahme im Grenzgebiet

Kehl/Appenweier (ots) - Ein technischer Defekt an einem Zug der SWEG zwischen Appenweier und Kehl, führte heute Morgen um kurz nach sieben Uhr zu einer Streckensperrung. Am hinteren Zugteil hatte sich austretendes Hydrauliköl am heißen Auspuff entzündet und führte dazu, dass vorsorglich Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert wurden. Sechs Fahrgäste mussten kurzzeitig den Zug verlassen, konnten aber nach ca. 35 ...

