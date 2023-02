BPOLI-OG: Festnahme bei der Einreisekontrolle

Kehl (ots) - Vergangene Nacht (11.02) haben Beamte der Bundespolizei bei einer Kontrolle an der Kehler Europabrücke einen falschen slowakischen Ausweis sichergestellt. Diesen hatte ein georgischer Staatsangehöriger in seinem Rucksack. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-103 ...

