Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Exhibitionistische Handlung am Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Gestern Abend kam es in der Bahnhofshalle des Offenburger Bahnhofes zu einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil einer weiblichen Geschädigten. Ein 42-jähriger deutscher Staatsangehöriger begab sich zunächst in den Kiosk in der Bahnhofshalle und fragte dort nach Feuer. Dies wurde durch die Angestellte des Kiosks verneint. Daraufhin stellte sich der Mann in die hintere Ecke des Geschäftes und fing an die Angestellte verbal und durch zuwerfen von Handküssen zu belästigen. Als diese Ihn des Geschäftes verwies ging er vor die Glasscheibe, zog seine Hose herunter und entblößte sich. Die angeforderte Streife der Bundespolizei stellte fest, dass der Mann alkoholisiert war. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt er sich unkooperativ und beleidigte die eingesetzten Beamten. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen exhibitionistischer Handlung und Beleidigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell