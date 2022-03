Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Wolgast (ots)

Am 03.02.2022 ereignete sich gegen 17:35 Uhr auf der Bundesstraße 111 im Kreuzungsbereich zur Kreisstraße 15, Abfahrt Dambeck/Ranzin ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Die 34-jährige deutsche beteiligte Fahrzeugführerin eines Opel befuhr die Bundesstraße 111 in Fahrtrichtung Züssow. Im Kreuzungsbereich zur Kreisstraße 15 beabsichtigte die Fahrerin des Opel nach ersten Erkenntnissen, nach links auf die K 15 in Fahrtrichtung Dambeck abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie den Audi des 42-jährigen deutschen Unfallbeteiligten, der ihren PKW gerade überholte. Bei dem Zusammenstoß wurden die Unfallbeteiligte und ihr im Fahrzeug befindlicher Ehemann leicht verletzt. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus Wolgast verbracht. Das im Fahrzeug befindliche, 2-jährige Kind des Paares wurde zwecks Untersuchung ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus Wolgast verbracht, blieb aber unverletzt. Der Fahrer des Audi blieb ebenfalls unverletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 18.000,- EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Unfallstelle wurde durch die Unfallbeteiligten vor dem Eintreffen der Polizei beräumt und war während der polizeilichen Maßnahmen uneingeschränkt befahrbar. Zur weiteren Unfallklärung hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

