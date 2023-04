Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Festnahme nach räuberischem Diebstahl an Tankstelle

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat an Ostersonntag einen 37-jährigen Mann festgenommen, der am Vormittag bei einer Tankstelle Zigaretten gestohlen und die Tankstellen-Mitarbeiterin bedroht haben soll. Der Tatverdächtige war gegen 10.30 Uhr in den Tankstellen-Shop an der Horster Straße gekommen und hatte vorgegeben, Zigaretten kaufen zu wollen. Als sich die 59-jährige Mitarbeiterin aus Bottrop kurz umdrehte, nutzte der Täter die Gelegenheit, nahm sich die schon bereitgelegten Zigaretten vom Verkaufstresen und flüchtete aus der Tankstelle - auf dem Weg nach draußen soll er dann noch weiteres Diebesgut eingesteckt haben. Als die Mitarbeiterin hinter dem Mann herlief, bedrohte er die Frau und zeigte eine Waffe, die in seiner Kleidung steckte. Anschließend rannte er davon. Die Polizeibeamten konnten schnell Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen erlangen, so dass der 37-jährige Tatverdächtige wenige Stunden später ermittelt und vorläufig festgenommen werden konnte. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz, hält sich aber regelmäßig in Bottrop auf. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell