Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann versucht Bundespolizistin zu beißen

Bielefeld (ots)

Am Samstagmorgen (22. Oktober) wurde eine Streife der Bundespolizei am Bielefelder Hauptbahnhof aufgrund eines lautstarken Streits am Haupteingang angefordert.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen 29-jährigen Mann, der sich eine lautstarke, verbale Auseinandersetzung mit den Mitarbeitern der DB AG lieferte. Die Beteiligten wurden voneinander getrennt und aufgefordert sich auszuweisen. Dem kam der Mann nicht nach und verhielt sich weiterhin aggressiv gegenüber den Beamten.

Daraufhin sollte der nach wie vor sehr aufgebrachte und provokativ agierende Mann zur Feststellung der Identität der Wache zugeführt werden. Diese Maßnahme wurde dem Senegalesen eröffnet, woraufhin er versuchte, sich dieser Maßnahme zu entziehen und es kam zu Handgreiflichkeiten gegenüber den eingesetzten Beamten. Hierbei versuchte der Mann eine Beamtin zu beißen. Der Mann wurde zu Boden gebracht und gefesselt.

Anschließend ist auf der Wache die Identität des Mannes festgestellt worden. Hierbei kam heraus, dass der Beschuldigte seitens der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen Beleidigung und seitens der Staatsanwaltschaft Münster wegen Körperverletzung zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Gegen den polizeibekannten Mann wurde eine Strafverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitete.

