Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei: Festnahme nach Ladendiebstahl

Köln (ots)

Gestern (23. Oktober) nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Ladendieb im Kölner Hauptbahnhof fest, nachdem er in einer Drogerie Waren im Wert von ca. 155 Euro entwendet hatte. Kameraaufzeichnungen und Zeugenaussagen überführten den Tatverdächtigen.

Sonntagabend gegen 18:30 Uhr steckte sich ein 47-jähriger Mann in einer Drogerie im Kölner Hauptbahnhof mehrere Gegenstände in die Jacken- und Hosentaschen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin, welche die Tathandlung beobachtet hatte, informierte den Ladendetektiv. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei sicherten die Kameraaufzeichnungen und stellten die Identität des Rumänen fest. Bei der Durchsuchung fanden sie Diebesgut in Höhe von ca. 155 Euro und nahmen den Mann aufgrund der möglichen Fluchtgefahr fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von ca. 1,1 Promille. Noch heute wird der Tatverdächtige einem Haftrichter zur Entscheidung vorgeführt.

