ZOLL-HH: Schnee im Oktober - Zoll stellt über 350 Kilogramm Kokain sicher

Hamburg (ots) - Der Zoll am Hamburger Flughafen hat 50 Kilogramm Khat sichergestellt. Das Rauschgift kam mit einem Flug aus der Türkei in Hamburg an. Als der Empfänger die drei Kartons abholen wollte, wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet und anschließend seine Wohnung durchsucht. Am Dienstag geriet eine Luftfrachtsendung in das Visier des Zolls, die zuvor aus Antalya in die Bundesrepublik eingeführt wurde. ...

