Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte schlagen in RB 53 mehrfach auf 19-Jährigen ein - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Iserlohn - Schwerte - Dortmund (ots)

Am Freitagmorgen (19. August) sollen zwei Unbekannte in einer Regionalbahn von Iserlohn nach Schwerte wiederholt auf einen jungen Mann eingeschlagen haben. Dieser weigerte sich seine Wertgegenstände auszuhändigen. Die Bundespolizei sucht jetzt nach Zeugen.

Gegen 06 Uhr informierte der Triebfahrzeugführer der RB 53 (Iserlohn nach Dortmund) die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung und das sich der Geschädigte noch im Zug befinden würde. Am Bahnsteig zu Gleis 4 im Dortmunder Hauptbahnhof nahmen die Bundespolizisten die einfahrende Regionalbahn in Empfang. Der 19-Jährige war sehr aufgelöst und stand augenscheinlich noch unter Schock. Eine 58-Jährige Zeugin gab an, dass sie von ihrem Platz während der Fahrt beobachtet habe, wie zwei Unbekannte den Geschädigten bedrängt haben. Plötzlich sollen die beiden Täter auf den Deutschen mit Fäusten immer wieder eingeschlagen haben. Daraufhin habe der Iserlohner sich fluchtartig zu der Bahnreisenden gesetzt, doch auch hier haben die Unbekannten ihn mehrfach im Vorbeigehen attackiert. Aus Angst selbst angegriffen sie werden, riet sie dem Geschädigten sich beim Triebfahrzeugführer zu melden.

Der 19-Jährige äußerte, dass er in Iserlohn in die Regionalbahn eingestiegen sei und in einer Sitzreihe Nähe des Fahrkartenautomaten Platz genommen habe. Die beiden Männer hätten sich unmittelbar neben ihn gestellt und ihn die ganze Zeit angestarrt. Als er sie gefragt habe, ob er ihnen helfen könne, sollen diese sofort aggressiv reagiert, sich vor ihm bedrohlich aufgebaut und sein Smartphone und sein Portemonnaie gefordert haben. Daraufhin habe er die Gegenstände in seine Tasche gesteckt. Eine Vielzahl der Schläge trafen ihn im Gesicht und Nackenbereich.

In Schwerte seien die beiden Unbekannten dann ausgestiegen und geflüchtet. Beide sollen dunkel gekleidet gewesen sein, wobei einer von ihnen eine weiße Basecap getragen habe.

Der Geschädigte klagte über Schmerzen, woraufhin die Bundespolizisten einen Rettungswagen anforderten. Anschließend wurde er aufgrund von Prellungen im Gesichtsbereich in ein Krankenhaus gebracht.

Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung, gemeinschaftlicher Körperverletzung und versuchten Raubes ein.

Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den verdächtigen Personen machen, die sich in der RB 53 von Iserlohn nach Schwerte aufgehalten haben? Die Tat ereignete sich am 19. August zwischen 5:21 Uhr und 5:43 Uhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell