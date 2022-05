Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Raa-Besenbek

Elmshorn - Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen

Bad Segeberg (ots)

Dem Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg ist die Aufklärung eines Wohnungseinbruchs vom zurückliegenden Wochenende in Raa-Besenbek (bei Elmshorn) gelungen. Der mutmaßliche Täter konnte ermittelt und festgenommen werden. Er wurde heute einem Richter vorgeführt und befindet sich in Haft.

In der Zeit zwischen Freitag und Samstag war es zu dem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Siehtwender Chaussee in 25335 Raa-Besenbek (Kreis Pinneberg) gekommen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5210307

Die Einbruchsgeschädigten hatten in der Folge u. A. den Verlust von Bluetooth-Kopfhörern zu beklagen. Diese ließen sich jedoch erfolgreich in einem An- und Verkehrsgeschäft in Hamburg-St. Georg orten und polizeilich sicherstellen.

Die Ermittlungen des für Wohnungseinbrüche in den Kreisen Pinneberg und Segeberg zuständigen Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg (ehemalige "Soko Wohnung") führte zu einem 34-jährigen Elmshorner, der als Beschuldigter für die Tat in Betracht kam.

Eine am Montag durchgeführte Wohnungsdurchsuchung an seinem konspirativen Aufenthaltsort in Elmshorn führte nicht nur zur Sicherstellung weiteren Stehlguts aus dem Einbruch, sondern auch zur Beschlagnahme illegal besessener Betäubungsmittel und eines Schlagrings.

Die Beamten nahmen den Elmshorner vorläufig fest.

Der Beschuldigte war bereits zuvor durch die mutmaßliche Begehung einschlägiger Delikte in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe führten die Ermittler den Beschuldigten am Dienstagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Itzehoe vor.

Durch das Gericht wurde die Untersuchungshaft angeordnet, so dass sich der Beschuldigte aktuell in einer Justizvollzugsanstalt befindet.

Er kommt für die Begehung weiterer ähnlich gelagerter Taten in Betracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell