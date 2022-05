Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Einbruch in Wohnung

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Montagnachmittag, den 02.05.2022, ist es in der Rabenstraße in Pinneberg zum Einbruch in eine Parterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus im Bereich des Spatzenecks gekommen.

Zwischen 11:30 und 13:30 Uhr öffneten Unbekannte die Balkontür gewaltsam.

Nach dem derzeitigen Stand wurde allerdings nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im beschriebenen Bereich beobachtet haben.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell