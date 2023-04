Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Frau fällt auf Schockanruf herein - Bankmitarbeiterin verhindert noch Schlimmeres

Recklinghausen (ots)

Im Stadtteil Langenbochum ist am Donnerstag eine 84-jährige Frau Opfer von Betrügern geworden. Die Seniorin übergab Schmuck, weil sie so ihre Enkelin von einem angeblichen Gefängnisaufenthalt bewahren wollte. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin konnte verhindern, dass die Seniorin auch noch Geld "verliert".

Die 84-Jährige hatte am Donnerstagvormittag einen so genannten "Schockanruf" bekommen. Ein Frau mit weinender Stimme erzählte von einem schlimmen Unfall - und dass sie in Haft müsse, wenn kein Geld bzw. keine Kaution gezahlt werde. Die Frau glaubte die Geschichte und dachte, ihre Enkelin sei am Telefon. Weil die Seniorin unbedingt verhindern wollte, dass die Enkelin über Ostern in Haft sitzen muss, übergab sie ihren Schmuck - wie vorher vereinbart - an eine Frau. Diese wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, kräftige Statur, trug ein "schmieriges Oberteil". Weil der Schmuck aber angeblich nicht für die Kaution ausreichte, wurde die Frau noch zur Bank "geschickt". Dort fiel der Betrug dann schließlich auf. Einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin kam es komisch vor, dass die 84-Jährige eine hohe Bargeldsumme abheben wollte. Schließlich erzählte die Seniorin von dem Anruf, woraufhin auch die Polizei verständigt wurde - und so noch Schlimmeres verhindert werden konnte.

Wenn Sie am Donnerstag etwas Verdächtiges in Langenbochum beobachtet haben und Hinweise auf die "Geldabholerin" geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

Dieser Betrugsfall ist leider kein Einzelfall - immer wieder versuchen Betrüger mit unterschiedlichen Maschen und Geschichten, an Geld und Wertsachen zu kommen. Wie Sie sich schützen können und wie die Betrüger vorgehen, haben wir unter anderem hier zusammengefasst:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell