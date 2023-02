Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei ermittelt nach mehreren Graffiti- Schmierereien und bittet um Hinweise

Hagenow (ots)

Nach mehreren Graffiti- Schmierereien in Hagenow ermittelt die Polizei jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Unbekannte Täter hatten in den vergangenen Tagen an mehreren Hausfassaden, Stromkästen und Abfallcontainer verschiedene Graffiti- Schriftzüge angebracht. Örtlich betroffen waren die Herderstraße, der Rosenweg, die Möllner Straße, die Rudolf-Tarnow-Straße und die Lange Straße. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht aus. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

