LPI-SHL: Geldbörsendiebstahl

Suhl (ots) - In der Nacht vom 27.01. zum 28.01.2023 drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Suhler Ringbergstraße ein und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe aus den hier befindlichen Spielautomaten. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

