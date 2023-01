LPI-SHL: Gaststätteneinbruch

Suhl (ots) - Unbekannte drangen in der Zeit vom 26.01. bis 28.01.2023 in einen Bungalow in der Alten Schleusinger Straße in Suhl ein. Über den Entwendungsschaden können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Aussagen getroffen werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

