POL-SE: Pinneberg - Buntmetalldiebe auf frischer Tat gestellt

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag, den 27.08.2022 ist es in der Straße "Osterfeld" in Elmshorn zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw einen Neunjährigen auf seinem Tretroller erfasst hat. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Schwerverletzen in ein Krankenhaus. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 83-Jährige aus Elmshorn mit ihrem Hyundai die Straße Osterfeld aus Richtung Berliner Straße ...

