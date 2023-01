Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Personenschaden

Suhl (ots)

Zu einem Unfall mit zwei Verletzten ist es am 27.01.2023 gegen 11.20 Uhr in Suhl, Zellaer Straße gekommen. Ein 63-jähriger Toyotafahrer befuhr die Straße in Richtung Ortsmitte zu weit links und kollidierte mit einem Pkw Fiat einer 35-jährigen, welche ihm entgegenkam. Beide Fahrzeugführer kamen verletzt in ein Krankenhaus und die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

