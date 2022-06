POL-PDPS: Drei Kennzeichenpaare in der Texas Avenue gestohlen

Pirmasens (ots) - Zeugen konnten am 18.06.2022 gegen 16:00 Uhr eine männliche Person beobachten, welche mit dem rechten Ellenbogen die Schaufensterscheibe eines Spielwarengeschäfts, in der Fußgängerzone in Pirmasens, einschlug. Bevor die hinzugerufene Polizei am Einsatzort eintraf, entfernte sich die Person in Richtung Nagelschmiedsbergtreppe. Gegen 18:10 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert. Nun ging es jedoch um ...

mehr