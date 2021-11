Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Verkehrsunfall in Einbahnstraße

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT: Neustadt]

Am 13.11.2021, gegen 20:06 Uhr, wendete eine 32-jähriger Mann seinen Pkw in der Talstraße, bei der es sich um eine Einbahnstraße handelt. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden, die Straße ordnungsgemäß befahrenden Pkw. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Keiner der Autofahrer wurde verletzt. Nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Polizei konnten beide Fahrzeuglenker ihre Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell