Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Duisburger nach Flucht festgenommen

Recklinghausen (ots)

Nach einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen am vergangenen Samstag erhielt ein 28-jähriger Duisburger mehrere Strafanzeigen (u.a. Fahren ohne Fahrerlaubnis, verbotenes Kraftfahrzeugrennen, illegaler Handel mit Drogen, Verkehrsunfallanzeigen, Verstoß gegen das Waffengesetz). Zudem wurden sein Auto, mutmaßliche Drogen, Bargeld und Waffen sichergestellt.

Der Duisburger sollte am Samstag gegen 12 Uhr von der Polizei angehalten und kontrolliert werden, da den Beamten die überschrittene HU-Plakette aufgefallen war. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Beteiligten auf der Scharnhölzstraße. Die Polizisten gaben dem Duisburger Anhaltesignale. Zudem schalteten sie kurz darauf auch Blaulicht und Martinshorn ein, da er auf die Anhaltesignale nicht reagierte. Der 28-Jährige setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne der Anhalteaufforderung der Polizei nachzukommen. Er beschleunigte immer wieder sein Auto, wechselte mehrfach die Fahrtrichtung, missachtete mehrere Male das Rotlicht, sodass auch ein Fußgänger hatte zur Seite eilen müssen und geriet in Höhe der Kreuzung Horster Straße/ Ostring sogar in den Gegenverkehr, wo ihm entgegenkommende Fahrer hatten ausweichen müssen, bevor er seine Fahrt auf der richtigen Seite weiter fortsetzte. Aufgrund eines Rückstaus auf der Horster Straße, in Höhe der Prosperstraße, verlangsamte der Fahrer seine Geschwindigkeit und hielt zunächst auf dem Standstreifen an. Als die Kollegen hinter ihm hielten, beschleunigte er jedoch erneut und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Beim anschließenden Rückwärtssetzen stieß er mit dem dahinter befindlichen Streifenwagen zusammen. Als dann alle Beteiligten aus den Fahrzeugen stiegen, rannte der Duisburger davon. Er sprang über die Mittelleitplanke, querte die B224, konnte letztlich aber auf einer angrenzenden Wiese eingeholt und festgesetzt werden. Die Polizisten fesselten und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie ein Messer, einen Schlagstock und eine dreistellige Summe an Bargeld auf. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten anschließend noch eine mutmaßlich nicht geringe Menge an Drogen. Sie stellten alle aufgefundenen Sachen sicher und nahmen den Mann vorläufig fest.

Ein Kollege verletzte sich bei dem Einsatz leicht, verblieb jedoch dienstfähig. An den Fahrzeugen und der Leitplanke entstanden Sachschäden von etwa 8.500 Euro. Bei dem Fahrer selbst ergaben sich keine Hinweise auf den Konsum von Alkohol oder Drogen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell