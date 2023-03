Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberischer Ladendiebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 21.02.2023, um 13.27 Uhr, kam es in einem Drogeriegeschäft in der NordseePassage in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nachdem der Täter das Geschäft mit der Ware verlassen hatte, konnte er vor dem Geschäft von einem Mitarbeiter gestellt und festgehalten werden. Doch der Täter setzte sich zur Wehr, brachte den Mitarbeiter im Rahmen einer Rangelei zu Fall und konnte unerkannt vom Tatort flüchten. Bei dem Täter handelte es sich um einen ca. 30 bis 35 Jahre alten Mann mit einem gepflegten Erscheinungsbild. Er war mit einer hellen Jacke bekleidet und hatte schwarze Haare und einen schwarzen Bart.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421- 9420 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell