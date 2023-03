POL-WHV: Diebstahl eines Metallcontainers

Varel (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 06.03.2023, 20:00 Uhr und Dienstag 07.03.2023, 08:00 Uhr, wurde in Varel-Obenstrohe, In de Brök, die Seitenscheibe eines Pkw zerstört. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Tasche mit diversen Unterlagen entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451-9230 in Verbindung zu setzen. "Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Mobiltelefone, Notebooks sowie ...

