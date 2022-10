POL-NOM: Mann versucht Polizei mit Fake-Urin zu täuschen

Einbeck (ots) - Einbeck; OT Naensen (Kr.) 04.10.2022; 20:00 Uhr - 05:00 Uhr In der Nacht von Dienstag, den 04. Oktober zum Mittwoch, den 05.Oktober, kam es gleich zu zwei Sachbeschädigungen, durch bislang unbekannte Täter, an geparkten Pkw. In der Ortschaft Naensen wurden mit einem spitzen Gegenstand zwei Löcher in die Heckscheibe des Volkswagens eines 73jährigen Anwohners in der Masswelle geschlagen. In Einbeck brachen der oder die Täter das Handschuhfach eines ...

