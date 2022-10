Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigungan Pkw

Einbeck (ots)

Einbeck; OT Naensen (Kr.) 04.10.2022; 20:00 Uhr - 05:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag, den 04. Oktober zum Mittwoch, den 05.Oktober, kam es gleich zu zwei Sachbeschädigungen, durch bislang unbekannte Täter, an geparkten Pkw. In der Ortschaft Naensen wurden mit einem spitzen Gegenstand zwei Löcher in die Heckscheibe des Volkswagens eines 73jährigen Anwohners in der Masswelle geschlagen. In Einbeck brachen der oder die Täter das Handschuhfach eines unverschlossenen Pkw in der Grimsehlstraße auf. Entwendet wurde dabei nichts. Insgesamt ist bei beiden Beschädigungen ein Schaden von ca. 1000,- Euro entstanden. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

