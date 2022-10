POL-NOM: Versuchter Einbruch in ein Geschäft

Northeim (ots) - Northeim, Am Münster, Dienstag, 04.10.2022, 08.00 - 12.10 Uhr NORTHEIM (Wol) - Zeugen gesucht. Am Dienstag zwischen 08.00 - 12.10 Uhr schlug eine unbekannte Person eine Scheibe eines Pkw ein. Die 60-jährige Geschädigte aus Dassel parkte den Pkw um 08.00 Uhr ordnungsgemäß "Am Münster". Als sie um 12.10 Uhr zum Pkw zurückkehrte, bemerkte sie, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen wurde. Eine unbekannte Person hatte die Scheibe mit einem unbekannten ...

