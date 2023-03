Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Pkw

Varel (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 06.03.2023, 20:00 Uhr und Dienstag 07.03.2023, 08:00 Uhr, wurde in Varel-Obenstrohe, In de Brök, die Seitenscheibe eines Pkw zerstört. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Tasche mit diversen Unterlagen entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

"Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Gegenstände wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Gegenstände, die schnell und unauffällig mitzunehmen sind!" erklärt Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter der Polizei Varel.. Die Polizei warnt immer wieder davor, Gegenstände beim Verlassen im Fahrzeug zu belassen und rät ausdrücklich: - Lassen Sie keinerlei Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen. - Auch Behältnisse, die für den Eigentümer wertlos erscheinen, könnten das Interesse von Straftätern wecken. - Beachten Sie, dass für solche Pkw-Aufbrüche oft nur kurze unbeobachtete Momente zur Tatbegehung ausreichen! - Bieten Sie den Tätern keine Gelegenheiten und sichern Sie Ihr Eigentum

