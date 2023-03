POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots) - Am 06.03.2023, gegen 01:00 Uhr wurde der Polizei Wilhelmshaven gemeldet, dass die Scheibe eines Süßigkeitenautomaten in der Ebertstraße in Wilhelmshaven eingeschlagen und dessen Inhalt entwendet wurde. Im Zuge der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte ein 22-jähriger Tatverdächtiger auf dem Bahnhofsgelände gestellt werden. Der zweite Tatverdächtige, ein 17-jähriger Wilhelmshavener, ...

