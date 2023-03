POL-WHV: Mit entwendetem Auto ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Jever (ots) - Bereits am 19.02.2023 gegen 14 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in der Schlachtstraße in Jever zu Sachbeschädigungen durch Graffiti gekommen ist. An der Außenfassade eines Textilgeschäftes hat der Geschädigte mehrere Farbschmierereien in weißer Farbe festgestellt Die Polizei Jever bittet Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter 04461/92110 zu melden. ...

