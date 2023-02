PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrüche im Kreisgebiet+++Diebstahl aus PKW+++Widerstand und Beleidigungen nach Unfall unter Alkoholeinfluss+++

Hofheim (ots)

1. Zigaretten aus Getränkemarkt entwendet, Hofheim-Wallau, Hessenstraße, Sonntag, den 19.02.2023, 00:57 Uhr

(jk)In der Nacht zu Sonntag kam es in einem Hofheimer Getränkemarkt zu einem schadensträchtigen Einbruchdiebstahl. Durch unbekannte Täter wurde die Eingangstür, des in einem Gewerbegebiet ansässigen Marktes, mit brachialer Gewalt geöffnet. Anschließend wurde augenscheinlich gezielt das Zigarettenregal aufgesucht und vermutlich mehrere Stangen Zigaretten entwendet. Bisher können jedoch keine konkreten Angaben zum Diebesgut gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus, Bad Soden, Schubertstraße, Samstag, den 18.02.23, 15:00 Uhr - 16:30 Uhr

(jk)Die kurze Abwesenheit der Anwohner nutzten der oder die Täter aus, um am Samstagnachmittag in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Zunächst wurde versucht ein Fenster im rückwärtigen Bereich aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, wurde das Fenster eingeschlagen und so geöffnet. Im Haus wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Es wurden Schmuck und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

3. Einbruch in Einfamilienhaus, Kelkheim-Fischbach, An der Ziegelei, Samstag, den 18.02.2023, 13:30 Uhr bis 21:45 Uhr

(jk)Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstagnachmittag in Kelkheim-Fischbach. In diesem Fall wurde die Glasscheibe der Terrassentür zerstört und diese dann geöffnet. Hier wurde augenscheinlich das komplette Einfamilienhaus durchsucht und diverser Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von ca. 7000 Euro entwendet. Der Schaden an der Terrassentür beläuft sich geschätzt auf ca. 1000 Euro. Der oder die Täter konnten im Anschluss unerkannt flüchten.

Auch hier werden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus übernommen. Es werden Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 erbeten.

4. Diebstahl aus PKW, Bad Soden, Hasselstraße, Samstag, den 18.02.23, 16:45 Uhr

(jk)Aus einem, vermutlich unverschlossenem Fahrzeug, wurden zur genannten Zeit Bargeld und ein Mobiltelefon entwendet. Zuvor konnten durch einen Zeugen zwei Personen dabei beobachtet werden, wie diese prüften ob die dort geparkten Fahrzeuge verschlossen sind und auch in einem PKW saßen. Die Personen konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Hinweise werden unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 von der Polizeistation in Eschborn entgegengenommen.

5. Fahrzeugführer leistet Widerstand nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Eppstein/Kelkheim, Sonntag, den 19.02.23, 02:40 Uhr

(jk)Der Polizeistation in Kelkheim wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:00 Uhr zunächst ein torkelnder Fahrzeugführer, im Bereich einer Bushaltestelle in Eppstein, in der Hauptstraße gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 72-Jährigen Polen aus Bensheim. Da bei diesem deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Weiterhin wies das mitgeführte Fahrzeug frische Beschädigungen auf, die auf einen Verkehrsunfall schließen ließen. Um eine Blutentnahme durchzuführen, wurde der Beschuldigte daraufhin auf die Polizeistation nach Kelkheim gebracht. Dort trat der Beschuldigte einen Beamten und beleidigte diesen mit diversen Schimpfworten. Der Fahrzeugführer muss sich daher in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

6. Trunkenheitsfahrt, Hattersheim, Hauptstraße, Samstag, den 18.02.23, 20:30 Uhr

(jk)Beamte der Polizeistation Hofheim wurden, aufgrund der unsicheren Fahrweise, auf einen 38-Jährigen Hattersheimer auf einem Kinderfahrrad aufmerksam. Der Grund für die Fahrweise wurde schnell deutlich. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 2,4 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme bei dem Radfahrer durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

7. Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt, Hochheim, Samstag, den 18.02.2023, 15:57 Uhr

(jk)Am Samstagnachmittag wurde ein 61-Jähriger Radfahrer aus Frankfurt bei einem Verkehrsunfall verletzt. In Hochheim, kam es an einer Ausfahrt des Kreisverkehrs im Bereich des Königsberger Ringes/Danziger Allee zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und einer 72-Jährigen PKW-Fahrerin aus Hochheim. Bei dem Sturz zog sich der Radfahrer Verletzungen zu, welche einer weiteren Untersuchung im Krankenhaus bedurften.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 54760

8. Verkehrsunfallflucht, Hattersheim, Friedrich-Ebert-Straße, Freitag, den 17.02.23, 18:00 Uhr bis Samstag, den 18.02.23, 12:00 Uhr

(jk)Im Zeitraum von Freitag auf Samstag wurde ein geparktes Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden am geparkten Fahrzeug wird auch ca. 500 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt der regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Maintaunus. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09162 / 2029 - 0 zu melden.

