POL-MTK: Einbruch in Reihenhaus +++ Uhren und Bargeld gestohlen +++ Mann begeht innerhalb von zwei Stunden mehrere Straftaten +++ Verkehrskontrollen +++ Diesel gestohlen

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Reihenhaus,

Kelkheim-Fischbach, Im Schulzehnten, Freitag, 10.02.2023 bis Mittwoch, 15.02.2023, 16:00 Uhr

(sun)Im Zeitraum zwischen Freitag und Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Reihenhaus in Kelkheim-Fischbach ein und stahlen Wertgegenstände. Um 16:00 Uhr am Mittwoch stellten die Bewohner des sich in der Straße "Im Schulzehnten" befindlichen Hauses fest, dass in dieses eingebrochen wurde. Die Einbrecher sind über den Garten in den Keller gelangt, durch welchen sie in den Rest des Hauses kamen. Nachdem sie das Haus durchsucht hatten, nahmen sie das Diebesgut an sich und flüchteten hiermit in unbekannte Richtung. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

2. Uhren und Bargeld aus Einfamilienhaus gestohlen, Hofheim, Oskar-Meyrer-Straße, Montag, 13.02.2023, 07:00 Uhr bis Mittwoch, 15.02.2023, 07:30 Uhr

(sun)Im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Hofheim ein und entwendeten Bargeld sowie Wertgegenstände. Nachdem die Einbrecher auf unbekannte Art und Weise ins Haus in der Oskar-Meyrer-Straße gelangten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten das aufgefundene Bargeld sowie zwei hochwertige Uhren. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden von der Polizei in Hofheim gebeten sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

3. Mann begeht innerhalb von zwei Stunden mehrere Straftaten, Kriftel, Oberweidstraße, Hofheim, Chinonplatz und Hattersheimer Straße, Mittwoch, 15.02.2023, 08:10 Uhr bis 10:00 Uhr

(sun)Am Mittwoch beging ein Mann zwischen 08:10 Uhr und 10:00 Uhr sogleich vier Straftaten in Kriftel und Hofheim. Gegen 08:10 Uhr griff besagter Täter einen 84-jährigen Mann auf einem Parkplatz in der Oberweidstraße an und brachte diesen zu Boden, mit der Intention ihm dessen Wertsachen zu entwenden. Letztendlich ließ er jedoch von dem Mann ab und flüchtete, ohne etwas entwendet zu haben. Nur wenige Minuten später wurde der Täter in einem Discounter in der gleichen Straße beim versuchten Diebstahl beobachtet. Als ihm dies jedoch nicht gelang und der Filialleiter auf ihn aufmerksam wurde, verließ er das Gebäude. Daraufhin schlug der Dieb eine Stunde später in Hofheim auf dem Chinonplatz erneut zu, und entwendete Schuhe aus einem Einkaufsladen. Zuletzt bestahl der Täter in der Hattersheimer Straße gegen 10:00 Uhr einen 58-jährigen Mann. Er lenkte diesen zuerst durch eine Frage ab und entwendete anschließend dessen Geldbörse. Als der Bestohlene das Fehlen seines Portemonnaies bemerkte, sah er den Dieb in Richtung Tankstelle flüchten. Das gestohlene Diebesgut des gesamten Tages beläuft sich insgesamt auf knapp 700 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 29-jähriger Mann als mutmaßlicher Täter identifiziert werden. Der Festgenommene wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

4. Mehrere Verkehrskontrollen,

Hochheim, Massenheim, Untergasse, Eppstein, B455, Hochheim, L3028, Montag, 13.02.2023, 08:40 Uhr bis Donnerstag, 16.02.2023, 02:10 Uhr

(sun)Diese Woche gab es mehrere Verkehrskontrollen im Bereich von Hochheim und Eppstein. Am Montag lag der Schwerpunkt der Kontrollen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen, wozu ein Geschwindigkeitsmessgerät in der Untergasse in Hochheim-Massenheim genutzt wurde. In ungefähr 5 Stunden wurden 546 Fahrzeuge gemessen, wobei 28 Überschreitungen festgestellt wurden. Darunter fielen 26 Verwarnungen, zwei Strafanzeigen und zwei Fahrverbote, da ein Pkw circa 35 km/h zu schnell fuhr und ein weiterer Pkw die zulässige Höchstgeschwindigkeit um circa 50 km/h überschritten hatte. Des Weiteren wurden am Mittwoch in Hochheim und Eppstein zwei Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Alkohol und Drogen durchgeführt. Zwischen 17:15 Uhr und 20:30 Uhr fand eine Kontrolle in Hochheim an der L3028 auf Höhe des "Abenteuerspielplatzes" statt. Anschließend wurde zwischen 22:15 Uhr und 02:10 Uhr eine weitere Kontrolle in Eppstein an der B455 auf Höhe des Bahnhofes durchgeführt. Insgesamt wurden vier Strafanzeigen eingeleitet, zweimal aufgrund des Verdachtes des Fahrens unter Drogeneinflusses, sowie jeweils ein Verstoß gegen das Steuergesetz und das Pflichtversicherungsgesetz.

5. Biodiesel aus Baumaschinen gestohlen, Eschborn-Niederhöchstadt, Steinbacher Straße, L3367, Dienstag, 14.02.2023, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 15.02.2023, 07:15 Uhr

(sun)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch betraten unbekannte Täter unbefugt das freizugängliche Gelände einer Baustelle in Niederhöchstadt und stahlen Biodiesel. Zwischen 16:30 Uhr und 07:15 Uhr am Mittwoch entwendeten unbekannte Täter rund 300 Liter Kraftstoff aus zwei Baumaschinen, welche in der Steinbacher Straße standen. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung. Die Diebe verursachten keinen Sachschaden. Hinweise werden unter der Rufnummer (06196) 9695 - 0 von der Polizeistation in Eschborn entgegengenommen.

