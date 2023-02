PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Zigarettenautomat aufgebrochen+++ Baumaschinen gestohlen+++ Betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen+++ Fußgänger angefahren+++

Hofheim (ots)

1. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Hochheim, Dr.-Ruben-Rausing-Straße, Montag, 13.02.2023, 22:00 Uhr bis Dienstag, 13.02.2023, 11:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Hochheim ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Passanten riefen die Polizei am Dienstag in die Dr.-Ruben-Rausing-Straße, da sie dort einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten bemerkt hatten. Unbekannte hatten offenbar einen unbeobachteten Moment im Laufe der Nacht genutzt und den Automaten gewaltsam mit einem Werkzeug geöffnet. Aus dem Inneren entwendeten sie dann Geld und Zigaretten. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. In dem Fall ermittelt die Polizei in Flörsheim und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06145/ 5476-0 entgegen.

2. Baumaschinen gestohlen,

Hofheim-Wallau, Am Wandersmann, Freitag, 03.02.2023, 19:00 Uhr bis Montag, 13.02.2023, 07:30 Uhr

(wie) Am Wochenende haben Unbekannte schwere Baumaschinen von einer Baustelle in Wallau gestohlen. Bei Arbeitsbeginn bemerkten Bauarbeiter auf einem großen Parkplatz "Am Wandersmann", dass eine Rüttelplatte und ein Stemmhammer von der Baustelle verschwunden waren. Wie die Täter die schweren Arbeitsgeräte im Wert von circa 9.000 EUR abtransportierten ist unbekannt. Die Polizei in Hofheim erbittet unter Rufnummer 06192/ 2079-0 um Hinweise.

3. Diebstahl mehrerer Katalysatoren

Schwalbach am Taunus Sonntag, 12.02.2023, 19:30 Uhr bis Dienstag, 14.02.2023, 17:00 Uhr

(my) In der Zeit von Sonntagabend bis zum frühen Dienstagabend kam es in Schwalbach am Taunus an verschiedenen Örtlichkeiten zu insgesamt drei Diebstählen von Katalysatoren. Zunächst wurden die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Eschborn in die Frankenstraße entsandt, bevor der zweite Diebstahl in der Ostpreußenstraße aufgenommen wurde. Anschließend wurde die dritte Straftat in der Hessenstraße zur Anzeige gebracht. In allen drei Fällen entwendeten die unbekannten Täter auf bislang ungeklärte Art und Weise die Katalysatoren der geparkten Pkw. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Aufgrund der Häufung der Diebstähle von Katalysatoren im Main-Taunus-Kreis weist die Polizei auf eine erhöhte Achtsamkeit gegenüber Personen, die sich auffällig an oder um abgestellte Fahrzeuge verhalten, hin. Betroffen sind sowohl zugelassene Fahrzeuge, die im Gebrauch sind, sowie auch ausgestellte Fahrzeuge an Autohäusern oder anderen Verkaufsstellen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der 06196 - 9695 0 entgegen.

4. Betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen, Hattersheim-Eddersheim, Bahnhofstraße, Dienstag, 14.02.2023, 17:10 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag zog die Polizei in Eddersheim einen stark betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr. Eine Streife der Hofheimer Polizei war in der Bahnhofstraße unterwegs, als sie auf einen sehr unsicher fahrenden Radfahrer aufmerksam wurde, der vor dem Streifenwagen fast zu Boden stürzte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde der Grund der Fahrweise schnell deutlich, denn der 54-Jährige war hoffnungslos betrunken. Ein Atemalkoholtest konnte erst nach mehreren Versuchen erfolgreich absolviert werden. Dieser zeigte ein Ergebnis von über 2,9 Promille. Die Beamten nahmen den Mann folglich fest und ließen von einem Arzt eine Blutprobe in den Räumlichkeiten der Polizeistation entnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 54-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt, sein Rad durfte er vorerst nicht mehr nutzen.

5. Auto gerät in Werkstatt in Brand,

Sulzbach, Hauptstraße, Dienstag, 14.02.2023, 17:05 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag geriet ein Pkw in einer Werkstatt in Sulzbach in Brand. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 17:05 Uhr in die Hauptstraße gerufen, da dort ein Fahrzeug in einer Werkstatt brennen sollte. Offenbar war das Auto bei Wartungsarbeiten in Brand geraten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war das Fahrzeug bereits in Freie gezogen worden. Dort brannte es komplett ab. Die Feuerwehr löschte die Überreste des Wracks komplett ab. Eine strafbare Handlung ergab sich bei den Ermittlungen der Polizei vorerst nicht.

6. Fußgänger angefahren,

Hochheim, Breslauer Ring, Dienstag, 14.02.2023, 19:00 Uhr

(wie) Am Dienstagabend wurde in Hochheim ein Fußgänger an einem Zebrastreifen angefahren und verletzt. Mehrere Zeugen riefen die Polizei und den Rettungsdienst gegen 19:00 Uhr in den Breslauer Ring, da dort ein Fußgänger beim Überqueren eines Fußgängerüberweges angefahren worden war. Ein 37-Jähriger war mit einem Mercedes im Breslauer Ring, von der Frankfurter Straße kommend in Richtung des Dresdener Rings, unterwegs. An einem Fußgängerüberweg übersah er offenbar einen 25-Jährigen, der die Straße überquerte und fuhr gegen ihn. Der Fußgänger wurde hierbei auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend zu Boden, wo der Verletzte liegenblieb. Mehrere Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen des Notarztes um den Verletzten. Der 25-Jährige wurde nach erster Behandlung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht.

7. Gemeinsamer Verkehrskontrolltag der Polizei und Ordnungsämtern Bad Soden am Taunus, Schwalbach am Taunus und Sulzbach (Taunus) Bad Soden am Taunus, Schwalbach am Taunus, Sulzbach (Taunus) Dienstag, 14.02.2023, 07:00 Uhr bis Dienstag, 14.02.2023, 16:30 Uhr

(my)Am Dienstag, dem 14.02.2023, wurden im Revierbereich der Polizeistation Eschborn im Laufe des Tages an wechselnden Örtlichkeiten Verkehrskontrollen in Zusammenarbeit mit den Ordnungsämtern der Städte durchgeführt. In der Zeit von 07:30 Uhr bis 16:20 Uhr wurden insgesamt 71 Fahrzeuge und 91 Personen kontrolliert. Bei dem sogenannten Verkehrstag OST konnten vier Gurtverstöße, sowie sieben Handyverstöße geahndet werden und ein Fahrzeughalter überschritt die fällige Hauptuntersuchung sogar um mehr als vier Monate. Alle festgestellten Ordnungswidrigkeiten werden im Anschluss zuständigkeitshalber an die Bußgeldstelle nach Kassel gesandt. Darüber hinaus konnten durch die aufmerksamen Polizistinnen und Polizisten mehrere Fahrzeugmängel festgestellt werden. Bei der Mehrzahl handelte es sich um Mängel in Bezug auf die Beleuchtungseinrichtungen, die in Anbetracht der aktuell dunkleren Jahreszeit eine wichtige Rolle im Straßenverkehr einnehmen. Die Mehrheit der kontrollierten Personen zeigte sich verständnisvoll und einsichtig gegenüber den eingesetzten Kontrollkräften.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell