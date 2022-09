Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in Baustellencontainer zwischen Spay und Brey!

Boppard (ots)

In der Nacht vom 01.09.2022, 16:45 Uhr zum 02.09.2022, 06:45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer an der Baustelle B 9 zwischen Spay und Brey ein. Es wurde verschiedene Gegenstände entwendet. Da schweres Gerät vor dem Baucontainer abgestellt war, musste dies zuerst bewegt werden. Dabei müsste eine gewisse Geräuschkulisse entstanden sein.

Wer in der Nacht auffällige Beobachtungen oder Geräusche in dem Bereich wahrgenommen hat, kann sich bitte mit Hinweisen zur Tatzeit oder möglichen Tätern an die Polizeiinspektion Boppard wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell