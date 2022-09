Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gebäude- und Fahrzeugbrand

Saffig (ots)

Am Freitag, den 02.09.2022, kam es gegen 16:25 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Hecke in der Hauptstraße in Saffig. Das Feuer griff in der Folge auf zwei neben der Hecke geparkten Fahrzeuge sowie auf ein Nebengebäude einer dort befindlichen Fachklinik über. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Das Gebäude wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Es entstand mutmaßlich Sachschaden im unteren, sechsstelligen Bereich.

