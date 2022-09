Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer in Vallendar

Vallendar (ots)

Am 02.09.2022 gegen 17:50 Uhr befuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer die Goethestraße in Vallendar aus Richtung Humboldtstraße kommend in Fahrtrichtung Westerwaldstraße. Kurz vor einer Firmeneinfahrt übersah der Motorradfahrer, dass die vor ihm fahrende Pkw-Fahrerin abbremste, um im Anschluss nach rechts auf das Firmengelände abzubiegen. In der Folge leitete der Motorradfahrer eine Vollbremsung ein, wodurch er die Kontrolle über sein Motorrad verlor und zu Fall kam. Zu einer Kollision mit dem vorausfahrenden Pkw kam es nicht. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Dieser wurde nach erfolgter Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Motorrad wurde durch den Verkehrsunfall stark beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Die genaue Schadenssumme kann derzeit nicht beziffert werden.

