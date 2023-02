PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Brand in Asylunterkunft

Hofheim (ots)

1. Brand in Asylunterkunft, Hattersheim am Main, Im Gotthelf, Mittwoch 15.02.2023, gg. 22:10 Uhr

(jk)Am Mittwochabend kam es zu einem Brand in einer dreistöckigen Asylunterkunft in Hattersheim. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Gegen 22:10 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle des Main-Taunus-Kreises über den Brand in der Straße Im Gotthelf informiert. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits mit den umfangreichen Löscharbeiten beschäftigt. Die knapp 40 Bewohner hatten die Unterkunft eigenständig verlassen. Diese wurden zunächst im Gerätehaus der Feuerwehr betreut und im Anschluss durch die Stadt Hattersheim anderweitig untergebracht. Es wurden keine Bewohner verletzt. Bei einem der Feuerwehrmänner besteht der Verdacht auf eine leichte Rauchintoxikation. Die Asylunterkunft ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern, dürfte jedoch bei mehreren hunderttausend Euro liegen. Vermutlich entstand der Brand im Bereich der Küche im Dachgeschoss. Die konkrete Brandursache ist noch unbekannt. Die Ermittlungen dazu werden durch die Brandexperten der Kriminalpolizei in Sulzbach übernommen.

