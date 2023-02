PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zweirad in Eschborn gestohlen +++ Schulwegsicherung in Kelkheim +++ Kontrollen im Kreisgebiet +++ Fahrzeug überschlägt sich auf Bundesstraße bei Weilbach - Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein

Hofheim (ots)

1.Pedelec aus Schuppen gestohlen,

Eschborn, Niederhöchstadt, Im Kleinfeldchen, Montag, 13.02.2023, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 16.02.2023, 18:30 Uhr

(jn)Aus einem Schuppen im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt wurde in den zurückliegenden Tagen ein Pedelec des Herstellers "Cube" gestohlen. Der Wert des Velos beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge betraten der oder die Täter zwischen Montag, 18:30 Uhr und Donnerstag, 18:30 Uhr das Grundstück eines Einfamilienhauses "Im Kleinfeldchen" und verschafften sich Zutritt zu dem dortigen Schuppen. Aus diesem entwendeten die Fahrraddiebe dann das graue Zweirad des Typs "Reaction Hybrid Pro 625", mit dem sie unerkannt flüchteten.

Hinweise zu der Tat oder dem Rad bitte an die Rufnummer 06196 / 9695 - 0.

2. Verkehrskontrollen im Kreisgebiet,

Main-Taunus-Kreis, Donnerstag, 16.02.2023 bis Freitag, 17.02.2023

(jn)Polizistinnen und Polizisten der Polizeidirektion Main-Taunus haben am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer kontrolliert. Dabei legten die Kräfte ein besonderes Augenmerk auf alkoholisierte oder berauschte Verkehrsteilnehmer, die sich trotz Alkoholkonsums nach Karnevalsveranstaltungen ans Steuer gesetzt hatten. Insgesamt wurde mehrere Dutzend Fahrtauglichkeits- sowie Atemalkohol- und Drogentests durchgeführt. Bei drei Autofahrern wurde ein Alkoholisierungsgrad festgestellt, der rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen dürfte. Darüber hinaus wurden weitere Ordnungswidrigkeiten und Fahrzeugmängel festgestellt.

3. Polizisten sichern Schulweg,

Kelkheim (Taunus), Pestalozzistraße, Freitag, 17.02.2023, 07:45 Uhr bis 08:15 Uhr

(jn)Heute Morgen haben Kelkheimer Polizeibeamte den Schulweg im Bereich der Pestalozzischule in Kelkheim gesichert und den morgendlichen Verkehr überwacht. Zwischen 07:45 Uhr und 08:15 Uhr legten die Polizisten ein besonderes Augenmerk auf Fußgängerüberwege, das Einhalten der zulässigen Geschwindigkeiten und auf sogenannte "Elterntaxis" in der Pestalozzistraße. In dem Zusammenhang wurden mehrere sensibilisierende Gespräche mit Verkehrsteilnehmern geführt, aber auch einzelne Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet.

4. Mit zwei Promille überschlagen und abgehauen, Bundesstraße 519, Weilbach Richtung Marxheim, Donnerstag, 16.02.2023, 17:23 Uhr

(jn)Ein 25-jähriger Autofahrer aus Eddersheim hat am Donnerstagabend auf der B 519 bei Weilbach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend flüchtete der stark alkoholisierte Mann von der Unfallstelle, konnte aber zeitnah von der Polizei aufgegriffen werden. Zeugenaussagen folgend, befuhr der junge Mann um 17:23 Uhr die B 519 von Weilbach in Fahrtrichtung Marxheim am Steuer eines Dacia. Wenige Meter vor der Autobahnauffahrt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit seinem Pkw und kam erst im Straßengraben zum Stehen. Neben dem total beschädigten Fahrzeug, welches später abgeschleppt werden musste, wurde auch ein Straßenschild beschädigt. Der 25-Jährige verließ daraufhin seinen Wagen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wenig später konnte der Unfallflüchtige auf einem Feldweg angetroffen und festgenommen werden. Aufgrund eines Alkoholwertes von knapp zwei Promille, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Delinquent erst nach weiteren polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten gleiche mehrere Ermittlungsverfahren. Zudem prüft die Polizei, ob die Halterin des Pkw zugelassen hatte, dass der Mann mit dem Auto fuhr, da er nicht im Besitz eines Führerscheines ist.

5. Radfahrer flüchtet nach Auffahrunfall, Flörsheim am Main, Rheinallee, Werner-von-Siemens-Straße, Donnerstag, 16.02.2023, 18:30 Uhr

(jn)Ein etwa 35 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend mit seinem Fahrrad geflüchtet, nachdem er in Flörsheim mit einem vorausfahrenden Pkw kollidiert ist und einen Schaden in vierstelliger Höhe verursacht hat. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Der Geschädigte, ein 27-jähriger Mann aus Flörsheim, befuhr um 18:30 Uhr die Rheinallee von der Weilbacher Straße kommend in Fahrtrichtung Wickerer Straße. Nach der einmündenden Werner-von-Siemens-Straße musste er verkehrsbedingt halten. Dies übersah der nachfolgende Radfahrer und konnte in der Folge nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr auf das Heck des Pkw auf, stürzte, stieg wortlos wieder auf sein Rad und fuhr in Richtung Eppsteiner Straße davon, obwohl an dem Pkw ein Sachschaden entstanden war. Der Flüchtige soll etwa 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein sowie einen rot-blonden Vollbart und einen schwarzen Kapuzenpullover getragen haben. Auf Zeugen habe er einen ungepflegten und alkoholisierten Eindruck hinterlassen. Bei seinem Gefährt soll es sich um ein schwarz-rotes E-Bike des Herstellers "Bulls" mit Anhänger gehandelt haben. Zudem seien im Rahmen des Zusammenstoßes mehrere Bierdosen aus dem Anhänger auf die Straße gefallen.

Die Unfallfluchtgruppe der Polizeidirektion Main-Taunus in Hofheim ermittelt und bittet um weitere Hinweise zu dem Mann, die unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen werden.

6. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Donnerstag: Wicker, Bereich Deponie

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell