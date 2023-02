PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Beute im fünfstelligen Bereich nach Einbruch in Hattersheimer Getränkemarkt +++ Versuchter Wohnungseinbruch in Hofheim

Hofheim (ots)

1. Einbruchdiebstahl in Getränkemarkt

Samstag, 18.02.2023, 01:44 - 01:45 Uhr, Nahering, 65795 Hattersheim am Main

In der Nacht zu Samstag kam es in einem Hattersheimer Getränkemarkt zu einem schadensträchtigen Einbruchdiebstahl. Derzeit noch nicht näher bekannte männliche Täter verschafften sich über ein aufgehebeltes Fenster auf der Gebäuderückseite Zutritt zum Objekt. Hieraus entwendeten sie Tabakwaren in einem niedrigen fünfstelligen Warenwert. Im Anschluss flüchteten die beiden maskierten Täter in einem nicht näher bekannten Audi in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 2073-0 entgegen.

2. Versuchter Wohnungseinbruch in Hofheim-Marxheim

Mittwoch, 15.02.2023, 20:00 Uhr - Donnerstag, 16.02.2023, 07:30 Uhr, Chattenstraße, 65719 Hofheim am Taunus

In der angegebenen Tatzeit versuchte der bislang unbekannte Täter das an die Hauseingangstür angrenzende Küchenfenster gewaltsam zu öffnen. Mehrere Hebelmarken bezeugen den erfolglosen Versuch des Täters, der im Anschluss unverrichteter Dinge flüchtete. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 800,00 EUR. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Sollten Sie in der Nacht zu Donnerstag im Bereich der Chattenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so wenden Sie sich diesbezüglich an die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 2073-0

