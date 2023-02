Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230216.3 Kiel: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub

Kiel (ots)

Mittwochabend kam es in Hassee zu einem versuchten Straßenraub. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben des 22 Jahre alten Geschädigten befand er sich kurz vor 21 Uhr in der Gärtnerstraße, als er in Höhe Hausnummer 15 von zwei Personen angesprochen worden sei. Diese hätten ihn gebeten, sein Handy nutzen zu dürfen. Er habe dies verneint und seinen Weg fortgesetzt. Kurz vor einem Restaurant an der Einmündung Gärtnerstraße / Rendsburger Landstraße habe ihn einer der beiden in den "Schwitzkasten" genommen. Der andere soll ein Messer in der Hand gehabt haben.

Ihm sei es gelungen, sich aus dem Griff zu befreien und zu flüchten. Auf der Flucht habe er einem Passanten, der mit seinem Hund die Gärtnerstraße entlanggegangen sei, zugerufen, er solle die Polizei rufen. Letztlich kehrte er zu genanntem Restaurant zurück, so dass dortige Mitarbeiter die Polizei informierten. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht zum Antreffen von Tatverdächtigen.

Er beschrieb den ersten Täter als etwa 170cm groß und etwa 20 Jahre alt. Er soll eine hellgrüne Jacke getragen und die Kapuze tief ins Gesicht gezogen haben. Der ungepflegt aussehende Mittäter soll etwa gleichaltrig sein, dunkles Haar und einen Vollbart getragen haben.

Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Insbesondere der Spaziergänger mit Hund könnte ein wichtiger Zeuge sein. Dieser sowie andere Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell