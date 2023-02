Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230216.1 Kiel: Auto überschlägt sich bei Unfall auf der Kiellinie

Kiel (ots)

Mittwochabend kam es auf der Kiellinie in Höhe des Flandernbunkers zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der offenbar allein beteiligte Wagen überschlug. Der unverletzte Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß, wurde aber im Laufe des Abends ermittelt.

Nach Zeugenangaben habe der Renault gegen 20:15 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kiellinie in Richtung Feldstraße befahren. In Höhe des Flandernbunkers habe der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren. Ausgehend vom Unfallbild kam er nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Zaun. Aufgrund der Geschwindigkeit soll sich der Renault nach Angaben der Zeugen überschlagen haben und anschließend wieder auf den Reifen gelandet sein. Der Fahrer sei dann ausgestiegen und zu Fuß in Richtung Feldstraße geflüchtet.

Eingesetzte Beamte des 1. Reviers konnten schnell die Anschrift des Halters ermitteln, trafen diesen jedoch nicht an. Der Wagen wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Im Laufe des Abends meldete sich ein 18-Jähriger bei der Polizei und konnte glaubhaft angeben, dass er gefahren sei. Der unverletzte Mann war nicht alkoholisiert und stand nicht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorzeigen.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Matthias Arends

