Kiel (ots) - In der Nacht von gestern auf heute kam es in einem Parkhaus in der Auguste-Viktoria-Straße zu einem Einbruch in ein Fahrzeug. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamtinnen und -beamte einen Tatverdächtigen in der näheren Umgebung vorläufig fest. Das 2. Polizeirevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen. Am 13.02.2023 gegen 02:40 Uhr meldete sich ein Geschädigter telefonisch bei der Polizei und teilte ...

mehr