Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag brach ein noch unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Mühlweg in Marbach am Neckar ein. Der Einbrecher verschaffte sich mutmaßlich zunächst über ein gekipptes Fenster Zugang in den Keller. Anschließend dürfte er auf von außen auf einen Balkon gestiegen sein. Er hebelte dort den Holzladen der Balkontür auf und daraufhin die Balkontür selbst. Aus dem Wohnhaus stahl der Unbekannte einen Geldbeutel mit persönlichen Dokumenten und Bargeld, Schmuck, einen Schlüsselbund sowie eine Jacke und Schuhe. Der Wert der Beute wurde auf mindestens 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell