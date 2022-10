POL-MG: Nachtrag 01 zur Geldautomatensprengung in Mönchengladbach-Hardt vom 26.10.2022

Mönchengladbach (ots) - Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstag, 27. Oktober, um 2.50 Uhr in ein Geschäft an der Stresemannstraße in Rheydt eingebrochen. Eine Zeugin beobachtete, wie die dunkel gekleideten Täter einen Gullideckel gegen die gläserne Eingangstür des Geschäfts warfen und sich so Zugang verschafften. Sie stahlen mindestens vier Smartphones aus der Auslage. Am Freitag, 21. Oktober, um 4.40 Uhr war es ...

mehr