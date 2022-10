Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Entwendeter Pkw festgestellt

Völklingen (ots)

Am Freitag, gegen 17:35 Uhr, konnte in der Hohenzollernstraße, Völklingen, ein am Vortag in Frankreich entwendeter Pkw festgestellt werden. Der 30-jährige Fahrzeugführer, welcher ohne festen Wohnsitz war, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Zudem führte er noch Betäubungsmittel mit sich, welche beschlagnahmt wurden. Gegen die Person wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

