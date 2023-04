POL-WAF: Ahlen. Kleinkrafträder und Carport brannten

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Dienstag, 4.4.2023 in eine Werkstatt an der Straße Mark I in Neubeckum ein. Der oder die Täter gingen das Bürogebäude an, wo sie Schränke durchsuchten und Geldkassetten stahlen. Des Weiteren entwendeten sie von dem Gelände einen Pkw. Hierbei handelt es sich um einen blauen BMW X 5 mit dem amtlichen ...

mehr