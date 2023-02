POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Sanitärhaus - Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg/Leimen (ots) - Am Montagvormittag gegen 11 Uhr sprachen zwei bisher unbekannte Täterinnen eine Seniorin in der Hauptstraße in Heidelberg an und gaben sich als "Wunderheilerinnen" aus. Die Täterinnen stellten der Frau großes Leid in Aussicht, wenn sie nicht auf ihre Dienstleistungen eingehen würde. ...

